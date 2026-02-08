Cumplimenta AEI Noroeste orden de cateo por abuso de confianza en NCG

La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, aseguró remolques, en un cateo efectuado en una investigación por el delito de abuso de confianza, cometido a una comercializadora de metales, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

El agente del Ministerio Público y elementos de la agencia estatal de investigación, intervinieron con una orden judicial, un predio que se localiza en la calle Otoño del fraccionamiento Jardines, en el lugar aseguraron

Una góndola o remolque de volteo, marca Gallegos, modelo 2000.

Un remolque tipo plataforma, marca Belche Industriales, modelo T18.

Lo asegurado se trasladó al corralón oficial de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, para el seguimiento de las indagatorias.