Cuba y EU cooperarán en pesquisa por incidente con lancha armada

La Habana. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, informó el jueves que las autoridades de Estados Unidos han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento del intento de infiltración con “fines terroristas” en aguas nacionales de una embarcación con matrícula de la nación norteña.

“Las autoridades del Gobierno estadunidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos hechos”, indicó el vice-titular en conferencia de prensa​​​.

El pasado miércoles, el Ministerio del Interior cubano informó que una embarcación con bandera estadounidense ingresó a aguas cubanas y abrió fuego. Los guardias fronterizos respondieron al fuego, matando a cuatro personas a bordo de la embarcación, en la que otras seis resultaron heridas.

De acuerdo con las autoridades, las 10 personas son originarias de Cuba pero residen en Estados Unidos. Está en curso un proceso investigativo dirigido a esclarecer los hechos con todo rigor y el gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho, subrayó el funcionario.

“Entre otros requerimientos, solicitaremos información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles a las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos vigentes entre los dos países”,señaló.

El viceministro mencionó los nombres de los diez individuos que iban en la embarcación y precisó que los fallecidos son Pavel Alí Peña, Manuel Ortega Casanova, Ledian Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa.