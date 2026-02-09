Cuauhtémoc Estrada propone distribución justa para universidades públicas en el estado de Chihuahua

A favor de la equidad educativa y del uso justo de los recursos públicos, el diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, presentó una iniciativa con carácter de Decreto para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua y el Código Municipal, a fin de democratizar la distribución del Impuesto Universitario y beneficiar a todas las Instituciones Públicas de Educación Superior del estado.

La propuesta fue presentada durante la Reunión de la Mesa Directiva de la Sexagésima Octava Legislatura, celebrada en el emblemático Museo de la Revolución en la Frontera, Ex Aduana de Ciudad Juárez, y plantea un cambio de fondo en la manera en que se asignan los recursos derivados de dicho impuesto.

Actualmente, la normatividad concentra la mayor parte de estos ingresos en dos universidades, pese a que el sistema público de educación superior en Chihuahua está integrado por universidades tecnológicas, institutos tecnológicos y centros de formación técnica que atienden a miles de estudiantes y que hoy operan con recursos claramente insuficientes.

“El acceso a la educación superior no puede depender de privilegios históricos ni de decisiones presupuestales desiguales. La educación es un derecho, no un beneficio selectivo”, sostuvo el legislador.

La iniciativa propone reformar el artículo 82 de la Ley de Hacienda del Estado para establecer que la totalidad de los recursos recaudados por el Impuesto Universitario, tanto estatales como municipales, se destinen de manera proporcional y equitativa a todas las instituciones públicas de educación superior, tomando como base la matrícula del ciclo escolar inmediato anterior, sin condicionamientos derivados de convenios federales.

Asimismo, se plantea modificar el artículo 165 Bis del Código Municipal, con el propósito de armonizar el destino de la sobretasa municipal del Impuesto Universitario y garantizar que dichos recursos lleguen, en tiempo y forma, a las instituciones educativas que realmente los necesitan.

Estrada Sotelo subrayó que la educación técnica superior se ha convertido en un eje estratégico para el desarrollo económico del estado, particularmente en regiones industriales y zonas de alta marginación, donde la demanda educativa crece a un ritmo mayor que el financiamiento disponible. Basta revisar la matrícula de los institutos tecnológicos y universidades tecnológicas para dimensionar la urgencia de una redistribución más justa.

De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2026, la recaudación proyectada por concepto de Impuesto Universitario supera los 796 millones de pesos, recursos públicos que, desde la óptica de morena, deben responder a principios de equidad, austeridad y racionalidad del gasto, y no a esquemas que profundizan desigualdades dentro del propio sistema educativo.

El diputado también cuestionó que, mientras algunas instituciones cuentan con infraestructura suficiente e incluso realizan eventos de alto costo, otras enfrentan serias limitaciones para cubrir necesidades básicas de su comunidad estudiantil, en un contexto de crecimiento acelerado de la matrícula.

“La transformación también pasa por revisar cómo se distribuye el dinero público. Esta iniciativa busca corregir una inequidad histórica y poner en el centro a las y los estudiantes”, afirmó.