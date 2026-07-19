Cristiano Ronaldo exhibe su despreocupación por la final España vs Argentina

Cristiano Ronaldo dejó hace tiempo el Mundial 2026 y previo a la final España vs Argentina, exhibió su despreocupación a través de imágenes en las que aparece gozando en familia sus vacaciones.

El mítico jugador portugués publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece nadando junto a su pareja, Georgina Rodríguez, con la canción la Mudanza de Bad Bunny de fondo.

El Mundial 2026 dejó de interesarle a Cristiano Ronaldo

A pocas horas de que Argentina vs España se enfrentaran por el título del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo dejó claro que prefiere disfrutar de sus vacaciones junto a Georgina Rodríguez y su familia, que estar cerca de la sede del partido.

Tras jugar su último mundial como futbolista, CR7 se alejó de la presión y la expectativa que rodean al partido más importante del futbol, la final del Mundial 2026.

Mientras millones de aficionados esperaban el duelo que definirá al campeón del mundo, CR7 mostró una faceta más relajada, generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Cristiano Ronaldo no dio favorito para la final del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo no ha comentada nada de manera pública acerca de final del Mundial 2026 que juegan España y Argentina.

Alejado, CR7 puso distancia de la tensión que vive el mundo del futbol, para darle espacio a la tranquilidad que le ofrecen sus días libres en familia.