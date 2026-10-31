Crisis judicial en Polonia provoca protestas frente al Tribunal Constitucional

La disputa por la integración del Tribunal Constitucional enfrenta al gobierno y la presidencia.

Madrid. La Policía rodeó este viernes por la noche la sede de Tribunal Constitucional de Polonia en la capital del país, Varsovia, en el estallido de una crisis sobre la composición de la cúpula de la corte que ha enfrentado desde hace meses al primer ministro Donald Tusk con sus dos grandes rivales políticos: el líder de Ley y Justicia y ex primer ministro Jaroslaw Kaczinski, y el actual presidente del país, Karel Nawrocki.

La tensión en torno al tribunal se intensificó durante la tarde, cuando una multitud de manifestantes se congregó frente al edificio​​​. Varias personas intentaron irrumpir en el inmueble superando la valla de seguridad, pero fueron detenidas por los agentes. Posteriormente, los manifestantes comenzaron a lanzar diversos objetos contra los policías desplegados en la zona.

El conflicto comenzó a principios de este año, cuando Nawrocki, aliado de Kaczinski, se negó a juramentar a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. El presidente del Constitucional, Bogdan Swieczkowski, declinó permitir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.

El nombramiento adicional ante el Parlamento de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno de Tusk, como juez del Tribunal Constitucional terminó por acelerar la situación: el presidente Nawrocki también se negó a prestarle juramento.