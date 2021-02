Zonas de Suiza y Francia quedan cubiertas por una niebla amarillenta y lluvia de arena del Sáhara

Una niebla amarillenta y una lluvia de arena procedente del desierto del Sáhara han afectado este sábado a muchas zonas de la Suiza francófona y de Francia.

https://twitter.com/prefetrhone?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1357979653919621121%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Fviral%2F382720-fotos-lluvia-arena-suiza-francia

Numerosos usuarios han compartido imágenes del fenómeno, y también de las consecuencias que ha dejado a su paso, como las marcas marrones en la carrocería de coches y agua del mismo color saliendo de los parabrisas.

*Idroid voice: SandStorm approaching*

So, I live in France and there is a sandstorm in Sahara that makes today's sky yellow. (The picture doesn't really show it! So frustrating!) pic.twitter.com/XWyN1hWLgt

— V. Came To Just For Kaz (@came_kaz) February 6, 2021