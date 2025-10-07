Zarigüeya se roba el show al invadir un partido de voleibol en Brasil

Una zarigüeya ha saltado a la fama tras colarse en la cancha durante la semifinal del Campeonato Paulista de voleibol femenino, disputada el pasado viernes entre Osasco y Barueri.

🚨ÚLTIMA HORA‼️Una zarigüeya invadió un campo de juego en el torneo de Vóley Femenino en Brasil 🇧🇷 y causó un caos en la pista… 🦝 pic.twitter.com/eWRKzOZQxb — XAlertNow (@xalertnow) October 4, 2025

La aparición estelar del pequeño intruso sorprendió a las jugadoras brasileñas en pleno ‘set de oro’, haciéndolas olvidarse del marcador y saltar del susto, velando, primero que nada, por su seguridad.