Zarigüeya se roba el show al invadir un partido de voleibol en Brasil

Una zarigüeya ha saltado a la fama tras colarse en la cancha durante la semifinal del Campeonato Paulista de voleibol femenino, disputada el pasado viernes entre Osasco y Barueri.

La aparición estelar del pequeño intruso sorprendió a las jugadoras brasileñas en pleno ‘set de oro’, haciéndolas olvidarse del marcador y saltar del susto, velando, primero que nada, por su seguridad.

octubre 7, 2025 5:57 am

