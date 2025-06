YouTube no funciona: la plataforma de vídeos más popular del mundo está dando fallos [Actualizado]

Si estabas planeando terminar la semana viendo vídeos en YouTube y no lo estás consiguiendo, tranquilo: el problema no está en tu ordenador ni en tu conexión a Internet. La plataforma de vídeos más popular del mundo está experimentando fallos en estos momentos, con varios usuarios reportando errores para acceder o reproducir contenido.

En nuestras pruebas desde España, al intentar ingresar en youtube.com, la página carga parcialmente pero no muestra miniaturas ni contenido. Lo único que aparece es el esqueleto habitual de la interfaz: bloques grises donde deberían ir los vídeos, sin imágenes, sin títulos y sin texto descriptivo. No es un fallo puntual: la interfaz directamente no funciona.

Los reportes sobre los fallos de YouTube también están apareciendo en Downdetector, una plataforma que recoge incidencias en servicios digitales a partir de las alertas de los propios usuarios. Según los datos visibles en este momento, el pico de problemas comenzó pocos minutos antes de las 20:00 (hora peninsular española), con más de 5.000 notificaciones en muy poco tiempo.

Por ahora, se desconoce el origen de los fallos que están afectando a YouTube. Ni la propia plataforma ni su empresa matriz, Google (propiedad de Alphabet), han ofrecido explicaciones sobre lo ocurrido ni han emitido ningún comunicado oficial. Tampoco hay información técnica que permita entender si se trata de un problema puntual en los servidores o una caída global del sistema.

Al momento de publicar este artículo, la cuenta oficial de YouTube en X (antes Twitter) no ha hecho ninguna mención a los problemas que están afectando al servicio. El último mensaje publicado data de hace aproximadamente 24 horas.

Las caídas de este tipo pueden deberse a múltiples factores: desde errores en los servidores de la propia plataforma hasta ataques de denegación de servicio (DDoS) o fallos en servicios de terceros fundamentales para el funcionamiento de Internet, como los proveedores de red de distribución de contenido (CDN) o DNS.