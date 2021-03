Ya puedes acceder gratis a juegos de EA en Xbox

Hace tiempo que los videojuegos comenzaron a dejar las consolas, los discos y los cables. Ahora los jugadores pueden disfrutar de sus títulos favoritos prácticamente en cualquier lugar y tener el catálogo de juegos más completo y actual con solo ingresar a una tienda virtual. Microsoft es una de las empresas que está impulsando ese modelo con Xbox Game Pass al cual acaban de llegar nuevos títulos del estudio EA.

Los suscriptores de Xbox, a partir de esta semana, podrán jugar más de 60 títulos en PC sin costo adicional. Los miembros de Game Pass PC y Ultimate obtendrán acceso a EA Play en Windows 10.

Entre los videojuegos que ya están disponibles están: Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20 y Need for Speed Heat, junto con los juegos de las franquicias Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer y The Sims.

De acuerdo con la empresa, los usuarios además recibirán recompensas por algunos juegos cada mes, podrán echar un vistazo a las pruebas y jugar hasta 10 horas de nuevos títulos de EA. EA Play también ofrece descuentos para la tienda en escritorio. Como parte de los beneficios ya está disponible un paquete especial para Madden 21.

Sin embargo, hay que decir que la experiencia de acceder a los juegos de EA desde una suscripción a Game Pass no es tan simple, al menos al principio. Los usuarios pueden seleccionar un juego en la aplicación Xbox de Windows 10, pero necesitarán de la aplicación EA Desktop, por ahora en versión beta, para ejecutarlo realmente. También es necesario vincular las cuentas de Xbox y EA antes de poder descargar cualquier título.

El catálogo más completo

La asociación con EA es parte del objetivo de Microsoft de hacer de Game Pass un acuerdo inmejorable para los jugadores. En ese sentido, hay que recordar que también acaba de agregar nuevos títulos de Bethesda.

Desde inicio de este mes los suscriptores de Xbox Game Pass tienen acceso a una nueva ola de juegos de Bethesda. En total, Microsoft agregó 12 títulos nuevos, incluidos Fallout 4, Morrowind y The Evil Within. Estos se unieron a otros ocho juegos del estudio que ya estaban disponibles, como Dishonored 2, Fallout 76 y Doom Eternal. Por lo que ahora hay un total de 20 títulos disponibles de la compañía.

De acuerdo Xbox, ahora los usuarios pueden jugar un total de 16 títulos en todas las plataformas donde Microsoft ofrece Game Pass. Eso significa que se podrán reproducir en Xbox y PC, así como a través de la transmisión en la nube para aquellos que tengan una suscripción a Game Pass Ultimate.

Microsoft también compartió que muchos de esos juegos aprovechan su tecnología FPS Boost, lo que permitirá que Xbox Series X y Series S los procesen a velocidades de cuadro más altas.

La lista representa casi todos los grandes juegos que Bethesda y sus estudios satélites han lanzado durante la última década. En el futuro, los suscriptores de Game Pass pueden esperar que lleguen más títulos de Bethesda al servicio.

En el lanzamiento de estos juegos, el jefe de Xbox de Microsoft, Phil Spencer declaró: “Si eres cliente de Xbox, lo que quiero que sepas es que se trata de ofrecerte excelentes juegos exclusivos que se distribuyen en plataformas donde existe Game Pass. Ese es nuestro objetivo, por eso estamos haciendo esto, esa es la raíz de esta asociación que estamos construyendo”.

Con la declaración anterior muchos pensaron que los juegos de Bethesda desaparecerían de otras plataformas, pero no será así. De hecho, el ejecutivo declaró que hay obligaciones contractuales que cumplir. Aun así, se espera que en el futuro Bethesda desarrolle videojuegos exclusivos que solo estarán disponibles en plataformas donde se admita Xbox Game Pass que, por el momento, son consolas Xbox, PC con Windows, teléfonos Android y, pronto, dispositivos iOS a través de la web.

