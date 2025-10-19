WhatsApp reducirá spam; mensajes de desconocidos tendrán límite mensual

WhatsApp introducirá un límite mensual para los mensajes sin repuesta que las personas y empresas envíen a desconocidos con el objetivo de reducir el ‘spam’ en su servicio de mensajería.

La compañía tecnológica va contabilizar en un nuevo límite mensual todos los mensajes que personas y empresas envíen a contactos desconocidos, como ha informado TechCrunch.

La finalidad es reducir el problema de ‘spam’ que afecta al servicio, y por ello, sacará del límite aquellos mensajes que sí reciban respuesta. Cuando la persona o la empresa esté próxima a alcanzar el límite, recibirá una notificación.

Esta limitación forma parte de una prueba que Meta lanzará en una docena de países en las próximas semanas, y por el momento no tiene una cantidad de mensajes específica, ya que está barajando varioas.

Con información de Proceso

