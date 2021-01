WhatsApp publica enormes avisos en periódicos impresos indios para explicar sus nuevas políticas de uso y la Red la tacha de estar “asustada”

La preocupación entre quienes tienen WhatsApp luego de que anunciara que compartirá los datos con Facebook, lo quiera o no el usuario, ha llevado a la popular plataforma de mensajería a tomar medidas inesperadas para convencer al público de que sus nuevas políticas no ponen en riesgo la privacidad de nadie.

Según informa el canal de televisión indio NDTV, WhatsApp publicó esta semana un aviso de página completa en la edición impresa de varios importantes diarios del país. Bajo el título ‘WhatsApp respeta y protege su privacidad’, la compañía enumera las novedades de sus términos y resalta lo que aún se conserva.

“Queremos dejar claro que la actualización de la política no afecta de ninguna manera la privacidad de sus mensajes con amigos o familiares. En su lugar, esta actualización incluye cambios relacionados con la mensajería de una empresa en WhatsApp, lo cual es opcional, y proporciona una mayor transparencia sobre la forma en que recopilamos y utilizamos los datos”, puntualiza el texto.

“El respeto por su privacidad está codificado en nuestro ADN”, resaltan desde la aplicación.

Full-Page Ads On Day 2: WhatsApp Tries To Allay Privacy Concerns Again https://t.co/1UDvqsfaJO pic.twitter.com/qngM4oz1w2

— NDTV News feed (@ndtvfeed) January 13, 2021