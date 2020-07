Wayfair vende clósets a precios muy elevados y desata teoría conspirativa de tráfico sexual de niñas

El precio extremadamente alto de unos armarios que se vendían en la tienda en línea estadounidense Wayfair generó una teoría conspirativa en las redes sociales sobre su posible implicación en el tráfico sexual de niñas. Frente a su rápida y amplia difusión, desde la compañía se apresuraron a desmentir los rumores y a retirar dichos muebles de su sitio web.

What do yall think about this? Wildly coincidence or something sinister? I feel like some of their names are kind of unique so it can’t be coincidental. But would sex traffickers be that dumb to use their real names?? pic.twitter.com/hJcVYgIj3j

— ♡🎀《 Plushy 》🎀♡ (@UnicornPlushy) July 10, 2020