Warner ha vuelto a aumentar los precios de HBO Max en EEUU: la subida llega justo cuando estudia vender parte de su negocio

Warner Bros. Discovery ha vuelto a tocar una de las teclas más sensibles del mercado del entretenimiento: el precio de HBO Max. La compañía ha anunciado en Estados Unidos un nuevo aumento que coincide con una etapa de transformación interna, marcada por la revisión de sus divisiones y las conversaciones con posibles compradores. El movimiento confirma que la etapa de precios bajos para atraer suscriptores se desvanece. En su lugar, los gigantes del sector buscan consolidar su negocio, incluso a costa de subir tarifas.

Mientras en Estados Unidos se anuncian nuevas subidas, en España la suya está a punto de aplicarse. El ajuste fue comunicado a finales de septiembre y entrará en vigor este 23 de octubre, con precios que van de 6,99 euros al mes en el plan básico con anuncios a 15,99 en el premium, y una opción anual de 109 euros. Es la primera revisión de tarifas en bastante tiempo y, según la información disponible, no hay confirmación de que vaya a repetirse en el futuro inmediato.

En Estados Unidos, el aumento ya es efectivo. Desde este 21 de octubre, los nuevos suscriptores de HBO Max pagan entre uno y dos dólares más al mes según su plan. El básico con anuncios pasa a costar 10,99 dólares, el estándar 18,49 y el premium 22,99. Los actuales clientes mensuales verán reflejado el incremento en su próxima factura, a partir del 20 de noviembre, mientras que los anuales lo notarán al renovar. Warner Bros. Discovery ha asegurado que todos recibirán un aviso con al menos 30 días de antelación.

Un movimiento largamente anticipado. En septiembre, su consejero delegado, David Zaslav, reconocía públicamente que la compañía veía margen para cobrar más por sus servicios. “Creemos que estamos muy por debajo del precio”, afirmaba durante una conferencia en Goldman Sachs. Esa idea resume el momento que vive la industria: muchas plataformas buscan rentabilidad tras años de expansión acelerada.

Por ahora, nada apunta a que HBO Max vuelva a subir los precios en España a corto plazo. La compañía no ha comunicado ningún ajuste adicional más allá del que entra en vigor este 23 de octubre. En cualquier caso, conviene estar especialmente atentos a las renovaciones de suscripciones y a las promociones a partir de este momento.

A las puertas de una transformación a gran escala. La empresa ha confirmado que sigue adelante con su plan para dividirse en dos compañías antes de 2026: una dedicada al streaming y la producción de contenidos, y otra al negocio televisivo internacional. En los últimos meses, la compañía ha recibido interés de varias firmas y una oferta de Paramount Skydance. Según dijo Zaslav en un comunicado, el objetivo es “identificar la mejor vía para poner en valor todos los activos del grupo”.