Visitantes “arman fiesta alien” en el Área 51

Un llamado a “asaltar” el Área 51, la base secreta militar estadunidense en el desierto de Nevada, atrajo a cientos de personas a la entrada fuertemente vigilada.

Desde la madrugada del viernes, los visitantes se congregaron en la entrada, pero la mayoría no intentó ingresar al sitio, en donde se cree desde hace tiempo que hay vida extraterrestre. En el sitio se vivió un ambiente festivo justo en la fecha y hora en que un usuario de Facebook invitó en tono de broma a la gente a correr a la base a pie para “verse como extraterrestres”.

Entre los entusiastas en los OVNIS y curiosos, un hombre usó un traje espacial naranja y algunos sombreros de papel aluminio y máscaras alienígenas. Un cartel en la reunión decía “ET gratis del gobierno”.

“Un grupo de personas al azar con trajes extraños parados fuera de la base gubernamental, ¿por qué querrían perderse esto?”, dijo una personalidad de YouTube conocida como Atozy.

“Es una experiencia única en la vida”, agregó.

Una mujer joven se agachó bajo una puerta protectora y fue detenida brevemente por las autoridades y luego liberada.

Otros permanecieron afuera del perímetro, según funcionarios de seguridad que vigilan la multitud. “Solo están aquí para ver qué está pasando”, dijo el sargento Orlando Guerra, de la División de Investigación del Departamento de Seguridad Pública de Nevada.

“Están aquí para divertirse”, agregó.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos había emitido una advertencia al público para que no ingresara al Área 51, que dice que se utiliza para probar aeronaves y entrenar personal. El Área 51 ha estado envuelta en el misterio desde hace tiempo, alentando teorías conspirativas de que alberga los restos de un platillo volador y los cuerpos de su tripulación alienígena de un supuesto accidente de un objeto volador no identificado en Roswell, New Mexico, en 1947.