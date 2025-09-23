Vinculan al ramen con riesgo de muerte prematura

Un grupo de científicos ha relacionado el consumo frecuente de la popular sopa de fideos japonesa ramen con un mayor riesgo de mortalidad en ciertas personas, según un artículo publicado en The Journal of Nutrition, Health and Aging.

Los investigadores examinaron la asociación entre la regularidad del consumo de este plato —cuyo consumo frecuente puede aumentar el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer— y la mortalidad en Japón. El estudio incluyó a 6.725 participantes de 40 o más años de una encuesta.

La frecuencia promedio de consumo de ramen se clasificó en cuatro grupos: <1/mes, 1-3 veces/mes, 1-2 veces/semana y ≥3 veces/semana. Se realizó un análisis de riesgos proporcionales para aclarar la asociación entre la frecuencia de consumo y la mortalidad. Fue así cómo descubrieron que el consumo elevado de ramen se asocia con diversas comorbilidades, como diabetes e hipertensión, y puede estar asociado con el riesgo de mortalidad en hombres menores de 70 años. Asimismo, concluyeron que el riesgo de mortalidad también puede ser mayor entre quienes consumen más del 50 % de la sopa de fideos y quienes consumen alcohol.