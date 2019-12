VIDEO: Salva a niño de ataque de perro en Brasil

Una perturbadora imagen se volvió viral en redes sociales luego que un niño sufriera el ataque de un pitbull en Brasil. Para su fortuna, el menor fue auxiliado por un joven de la zona, quien pudo evitar una tragedia en las calles de Río de Janeiro.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre en la localidad de Anchieta Park, en un hecho que fue registrado por las cámaras de seguridad de Río de Janeiro. En las imágenes se aprecia al niño de cinco años acompañado de su abuela mientras es atacado por un perro de la raza pitbull.

El joven de 20 años identificado como Patrick de Céu acudió en su auxilio, propinando unos cuantos golpes al can para separarlo de la víctima. Según palabras del “héroe”, el pitbull no pertenecía a ninguna persona de esa comunidad, y probablemente estaba extraviado.”No soy un héroe. No pensaba en mí en absoluto, solo quería mantenerlo a salvo. Actué por instinto”Patrick de Céu

Una vez que Patrick de Céu logró separar al niño del perro, este lo colocó sobre el techo de un automóvil para ponerlo a salvo. Sin embargo, el joven de 20 años recibió varias mordidas del perro, hasta que también logró alejarse del animal.

