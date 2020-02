Venden por una libra esterlina un inmueble histórico con vistas a un río pero sin accesos y con sorpresa dentro

Nadie sabe qué esconde este diminuto cuarto de en torno al siglo XVI e inhabitado desde tiempos remotos en la localidad inglesa de Wisbech. El misterio le tocará resolverlo al nuevo dueño.

En el centro de la localidad de Wisbech (Cambridgeshire, Inglaterra) se halla un extraño espacio de tan solo 12 metros cuadrados enclavado entre dos casas históricas. Al igual el resto de edificios de la calle, construidos en torno al siglo XVI para albergar tiendas y graneros, el inmueble ofrece unas vistas espectaculares al río y podría ser un coqueto estudio de ensueño salvo por dos ‘pequeños’ inconvenientes.

El habitáculo no tiene ninguna puerta y tampoco está en la planta baja, por lo que realmente hay que ingeniárselas para poder acceder a él. Además, como no hay registros de nadie que haya vivido ahí o de que lo haya utilizado para cualquier otro fin, no se sabe qué se encontrará la persona que se atreva a entrar en su interior.

Por primera vez en mucho tiempo, esta peculiar propiedad, situada entre una aseguradora y un restaurante chino, va a tener dueño. Las autoridades locales, que han sido sus legítimos propietarios desde 1966, la han vendido en una puja por tan solo una libra esterlina —poco más de un dólar—, muy por debajo de sus expectativas iniciales, fijadas en 100 libras esterlinas (130 dólares).

El comprador es un empresario local, confirman desde la casa de subastas encargada de la venta del inmueble, que ahora tendrá que pagar en impuestos una suma mucho mayor de lo desembolsado: unas 1.000 libras esterlinas (1.300 dólares), indica el medio local Eastern Daily Press.

El diminuto cuarto está encima de un pasadizo y aparentemente en el pasado formaba parte del edificio en el que ahora se halla la aseguradora, pero con el tiempo de alguna manera quedó separado. Ni los propios organizadores de la puja se imaginan qué puede haber dentro.

La subastadora Victoria Reek afirmó, citada por The Scottish Sun, que se trata de una de las propiedades más raras que se ha encontrado en su carrera profesional y comentó que “a lo mejor solo está llena de telarañas”.

