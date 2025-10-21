Vehículo ‘gordofóbico’ causa indignación en Argentina

Un vehículo equipado con luces LED con la leyenda «gordas NO» fue captado circulando por las calles de Argentina, algo que causó polémica e indignación general.

El video del peculiar mensaje encendió el debate en redes, pues muchos piden sanciones al conductor por lo que creen que es una clara incitación al odio, mientras que para otros se trata de una simple broma.

