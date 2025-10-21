Vehículo ‘gordofóbico’ causa indignación en Argentina

Un vehículo equipado con luces LED con la leyenda «gordas NO» fue captado circulando por las calles de Argentina, algo que causó polémica e indignación general.
❌ "Gordas NO", así es el mensaje lumínico que lleva un coche en su parabrisas y que ha indignado a las redes sociales
El vehículo fue grabado en Argentina y se ha hecho viral rápidamente
Múltiples usuarios piden que se estudie el caso y se sancione al conductor pic.twitter.com/mtOu9ZN88I
El video del peculiar mensaje encendió el debate en redes, pues muchos piden sanciones al conductor por lo que creen que es una clara incitación al odio, mientras que para otros se trata de una simple broma.