Vacunas Pfizer y AstraZeneca sí protegen contra variantes Delta y Alfa: investigación

Dos dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer o AstraZeneca –ambas disponibles y en aplicación en México– son casi tan eficaces contra la variante Delta, altamente transmisible, como también contra la variante Alfa, anteriormente dominante, de acuerdo con una investigación publicada en The New England Journal of Medicine.

La Delta es actualmente la cepa dominante en el mundo, pero ambas vacunas disminuyen sus daños, siempre y cuando las personas hayan recibido ya sus dos dosis, destaca el estudio.

La investigación confirma los principales hallazgos dados por Public Health England (PHE) en mayo sobre la eficacia de las vacunas COVID-19 hechas por Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca basadas en datos del mundo real.

Así, estas pruebas recientes encontraron que Pfizer fue 88 por ciento efectiva en la prevención de enfermedades sintomáticas de la variante Delta con ambas dosis aplicadas, en comparación con el 93.7 por ciento contra la variante Alfa. En general, dice The New England Jorunal of Medicine, el estudio corroboró resultados hallados hace apenas unas semanas.

Además, dos inyecciones de la vacuna AstraZeneca fueron 67 por ciento efectivas contra la variante Delta, en comparación con el 60 por ciento reportado originalmente, y el 74.5 por ciento efectivas contra la variante Alfa, en comparación con una estimación original del 66 por ciento de efectividad.

“Sólo se observaron diferencias modestas en la eficacia de la vacuna con la variante Delta en comparación con la variante Alfa después de recibir dos dosis de vacuna”, escribieron investigadores de Public Health England.

Los datos de Israel han estimado que la inyección de Pfizer es menos eficaz contra las enfermedades sintomáticas, aunque la protección contra las enfermedades graves sigue siendo alta.

La PHE había dicho anteriormente que la primera dosis de cualquiera de las vacunas era aproximadamente un 33 por ciento efectiva contra la enfermedad sintomática de la variante Delta.

VARIANTE DELTA

Es una versión del coronavirus que se ha encontrado en más de 80 países desde que fue detectada por primera vez en India. Fue bautizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que nombra a las variantes más destacadas con letras del alfabeto griego.

Los virus mutan constantemente y la mayoría de los cambios no son preocupantes. Pero existe la inquietud de que algunas variantes puedan evolucionar lo suficiente como para ser más contagiosas, causar cuadros más graves de COVID-19 o esquivar la protección de las vacunas.

Los expertos dicen que la variante Delta se propaga con más facilidad por las mutaciones que hacen que se adhiera mejor a las células del cuerpo. En Gran Bretaña, esta variante es la responsable del 90 por ciento de los nuevos contagios. En Estados Unidos representa el 20 por ciento de las infecciones y las autoridades de salud dicen que podría convertirse también en la variante dominante allí.

Fuente: Sin Embargo