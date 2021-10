Usuarios descubren un “agujero negro” en una isla mediante Google Maps

Hace poco comenzó una conversación que causó curiosidad en Reddit. Un usuario se encontró, navegando por Google Maps, una isla cuyo centro es imposible de ver. Al buscarla en Internet, se observa un extraño triángulo negro en el centro de su superficie.

La foto difundida por el usuario @kokoblocks es la misma que se encuentra buscando a la misterios Isla Vostok en el servicio de mapas del buscador. “Esto no se parece en nada a una isla”, comentó acompañando la postal y abriendo el debate.

A partir de ahí, surgieron todo tipo de historias y teorías. Mientras que muchos aseguraron que se trata de un área “censurada por Google”, otros se sorprendieron dado que “no tiene sentido que una formación natural fuera tan negra en una isla pequeña”.

La discusión continuó y las coordenadas del misterioso lugar no aparecían. A medida que pasaban los días, surgían chistes que aseguraban haber visto “a la isla de Lost” y usuarios, un tanto más analíticos, explicaban que el fenómeno no era más que “un error en el satélite de Google”.

LA VERDAD DETRÁS DE LA ISLA

El lugar fue descubierto por el explorador ruso Fabian Gottlieb von Bellingshausen en 1820. Denominada Vostok en honor al nombre de su barco, tan solo tiene 0.24km², se eleva a cinco metros sobre el nivel del mar y pertenece a la República de Kiribati, archipiélago y país insular al noreste de Australia. En su centro, oculto por Google, se encuentra una de las reservas de árboles del género Pisonia más importantes del mundo.

A su vez, con el objetivo de proteger a las colonias de aves marinas que allí habitan, fue nombrada como “Santuario de la Vida Salvaje” y es un área protegida donde se prohíbe que el hombre se instale. No obstante, todavía no se encuentra una explicación que responda a por qué no puede ser observada desde la vista satelital.

Entre tanto, esta es apenas una de las tantas locaciones que Maps censura e impide que se vea desde su servicio gratuito. La mítica Área 51, bases militares de distintos países del mundo o incluso exclusivas propiedades privadas están ocultas para el ojo del común de los usuarios.

Fuente: Vanguardia