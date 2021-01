Una traumatóloga comparte radiografías para mostrar que “los pulmones después del covid-19 se ven peor que cualquiera de los de fumadores”

Los pulmones de las personas que superaron el coronavirus parecen más dañados en radiografía que los de fumadores, publicó en Twitter la cirujana de trauma estadounidense Brittany Bankhead-Kendall.

“No sé quién necesita escuchar esto, pero los pulmones después del covid-19 se ven peor que cualquier tipo de pulmón de fumador terrible que hayamos visto. Y colapsan. Y se coagulan. Y la dificultad para respirar persiste”, publicó el 4 de enero la doctora, que había hecho radiografías a miles de pacientes con el virus desde el inicio de la pandemia.

En un comentario a la CBS, publicado este miércoles, Bankhead-Kendall sostuvo que daños severos se observan en el 100% de las personas que tuvieron síntomas de coronavirus y entre el 70 y el 80% de los asintomáticos.

“Todavía hay personas que dicen: ‘Estoy bien, no tengo ningún problema’, y les haces una radiografía de tórax y definitivamente tienen una mala radiografía”, afirmó la traumatóloga. Compartió con la cadena imágenes de pulmones sanos, los de un fumador y los de un superviviente del covid-19, en las que se ve lo grave que pueden resultar los efectos del virus a largo plazo.

