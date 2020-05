“Una pérdida incalculable”: The New York Times llena su portada con los nombres de los fallecidos por COVID-19

A medida que el número de muertes por covid-19 en EE.UU. se acerca a las 100.000, el periódico The News York Times decidió rendir homenaje a algunas de las víctimas de la enfermedad publicando sus nombres en la portada de la edición del domingo, informó RT.

En la portada también figura el titular “Las muertes en EE.UU. se acercan a las 100.000, una pérdida incalculable”, con el subtitular: “No eran simplemente nombres en una lista. Eran nosotros”.

En la lista aparecen 1.000 nombres, lo que representa solo el 1% de la cifra total de muertos, así como unos pocos detalles personales de los fallecidos, tomados de sus obituarios. La editora asistente de gráficos del diario, Simone Landon, dirigió un equipo de investigadores que buscó los obituarios en cientos de periódicos de EE.UU.

En un artículo para Times Insider, Landon explicó que con este gesto la redacción intentó personalizar la tragedia, ya que los números constantemente reportados hacen imposible evaluar el impacto real de la pandemia. Por su parte, Tom Bodkin, director creativo de The New York Times, dijo que no recordaba ninguna portada sin imágenes en los 40 años que lleva trabajando en el periódico.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, la cifra de muertes de EE.UU. supera las 97.000, mientras que los casos confirmados en el país llegan a 1.622.670.