Una peligrosa tendencia en TikTok pone en riesgo a las mascotas sólo por ‘likes’

Conoce la peligrosa tendencia en TikTok pone en riesgo a las mascotas sólo por ‘likes’.

Recientemente, en la red social TikTok se viralizó un trend donde las mascotas de los usuarios son las protagonistas.

Sin embargo, detrás de ese tipo de publicaciones hay un riesgo que no muchos conocen.

Los usuarios de TikTok se han sumado a una peligrosa tendencia para las mascotas.

Se trata de videos en los que perros o gatos son cargados, sujetándolos de un costado de las patas delanteras, y obligados a girar.

La publicación suele venir acompañada del tema Let Her Go de Passenger. Algunos la llaman el “Spinning Pet Trend”.

Y es celebrada por los internautas en TikTok con miles de likes en cada video.

Desafortunadamente, llevar a cabo el trend está preocupando a los veterinarios y expertos porque pueden generarle daño a las mascotas:

Lesiones en articulaciones

Lesiones en los músculos

Mareos

Nauseas

En el caso de perros grandes, estos puede sufrir lesiones graves, especialmente si sufren alguna caída al ejecutar el trend.

Por tal motivo, se ha exhortado a los dueños para que no realicen ese tipo de maniobras de TikTok que pueden dañar a las mascotas.

Recomendaciones para cargar a tu mascota sin lastimarla

Para no dañar a tu mascota al momento de cargarla, puedes seguir estas recomendaciones para perros:

Ponte en cuclillas antes de llevar a cabo la maniobra Nunca levantes a tu mascota de las patas delanteras o traseras No cargues de manera brusca a tu perro Sujeta correctamente al perro. Si es una mascota pequeña coloca un brazo debajo del pecho y el otro debajo del trasero en sus patas trasera. Los perros medianos o grandes, se sugiere levantarlos entre dos personas, usa sujetando la cabeza y pecho, mientras el otro toma el trasero En perros con problemas de salud, lo mejor es usar un arnés especial para cargarlo

En caso de que tengas gatos, toma en cuenta estas recomendaciones:

Ponte en cuclillas antes de llevar a cabo la maniobra No cargues de manera brusca a tu gato No tomes tu gato por la piel del cuello Sujeta al gato, poniendo una mano bajo su pecho detrás de las patas delanteras y la otra sosteniendo las patas traseras Mientras cargues a tu gato mantenlo cerca de tu cuerpo para mayor seguridad Procura que al momento de bajarlo sea de manera tranquila