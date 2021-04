Una pareja australiana tenía como esclava a una inmigrante que debía trabajar 7 días a la semana y dormía solo una hora

Una pareja de la ciudad australiana de Melbourne durante ocho años supuestamente mantuvo como esclava a una inmigrante de la India que, debido a la cantidad de tareas que le asignaban, dormía apenas una hora por las noches, informa la prensa de Australia.

Este miércoles, durante el juicio contra los acusados en un tribunal de Melbourne se dio a conocer que habían mentido a la mujer para que viajara a Australia porque sabían que era “una persona que trabajaba duro y que toleraría estar a su entera disposición las 24 horas del día, los siete días a la semana”.

