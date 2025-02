Una oportunidad única para ver siete planetas: los principales eventos astronómicos de febrero 2025 y dónde se verán

Febrero es el mes más corto del año, pero en clave astronómica no se puede decir que no venga cargado de eventos. La Luna y sus fases, una lluvia de meteoros y, sobre todo, una alineación planetaria que no te puedes perder. Como siempre decimos, prepara tu equipo, ya sea una simple cámara o telescopio, porque el mes se presenta realmente apasionante.

Luna Cuarto Creciente

Evento donde el aumento de la iluminación lunar será ya una constante en cuanto a la visibilidad desde la Tierra, en un camino hacia la Luna llena.

Cuando será: 5 de febrero

Desde dónde se verá: en todo el mundo

Pico lluvia de meteoros Alpha Centauridas

Alcanzará su pico en la noche del 8 al 9 de febrero, produciendo hasta 6 «estrellas fugaces» por hora.

Cuando será: 8 de febrero

Desde dónde se verá: Las condiciones, al parecer, no son favorables. Si estás en el hemisferio sur, hay una buena posibilidad de que el radiante de las Alfa Centáuridas siempre esté por encima del horizonte para ti, lo que significa que la lluvia de meteoros será visible toda la noche. El mejor momento: en las horas previas al amanecer, cuando la Luna ya se haya puesto.

Luna Llena

La plenitud de la Luna llegará en realidad cerca del mediodía, a las 14:55, hora peninsular (CET), las 13:55 UTC.

Cuando será: 12 de febrero

Desde dónde se verá: en todo el mundo.

Luna Cuarto Menguante

La última fase lunar.

Cuando será: 20 de febrero

Desde dónde se verá: en todo el mundo.

Alineación planetaria

La noche del 28 de febrero tendremos la extremadamente poco común oportunidad de ver hasta siete planetas en el cielo. A saber, de oeste a este: Saturno, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano, Júpiter y Marte. Salvo en el caso de Urano y Neputono, todos serán visibles a plena vista si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Para ver los (lejanos) planetas helados basta con unos buenos binoculares o un pequeño telescopio.

Cuando será: 28 de febrero

Desde dónde se verá: en todo el mundo.

Luna nueva

El momento en que el satélite atravesará su fase menos luminosa y se perderá de vista al quedar “de espaldas” a nuestro Sol.

Cuando será: 28 de febrero

Desde dónde se verá: en todo el mundo