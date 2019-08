Una mujer utiliza una canción de Linkin Park para evitar que un hombre se quite la vida en EU

Una residente del estado de Florida, Estados Unidos, impidió que un desconocido se suicidara al citarle la letra de una canción de la banda estadounidense Linkin Park, según informó la semana pasada la oficina del sheriff del condado de Orange.

Los policías locales publicaron en su cuenta de Facebook un video en el que se referían al incidente, que tuvo lugar el pasado 20 de febrero. Aquel día, la empleada sanitaria Cristina Settanni conducía por una autopista en la ciudad de Orlando cuando notó a un hombre al borde de un puente. La mujer estaba preocupada de que desconocido estuviera pensando en quitarse la vida y por eso decidió detenerse.

“Paré porque he estado donde él estaba. Por eso sé cómo se siente al estar en el borde [del abismo] y pensar que esta es tu única opción”, dijo. “Necesitaba que alguien le mostrara que a alguien le importaba lo suficiente como que parara y lo suficiente como para decirle que no tenía que hacerlo hoy”, añadió Settanni.

La mujer afirmó que le citó al desconocido la letra de la canción One More Light (Una luz más, en inglés) de la banda Linkin Park: “¿A quién le importa si se apaga una luz más? Pues, a mí me importa”. De acuerdo con sus declaraciones, al oír esas palabras, el hombre —cuyo no nombre no fue revelado— empezó a llorar.

Settanni estuvo con el suicida hasta que la Policía llegó al lugar. En el video, grabado por una cámara instalada en el uniforme de uno de los agentes, se puede ver cómo el policía al principio le pidió al hombre que regresara a la carretera y, al no atender su petición, se lo llevó a la fuerza del puente.

El hombre confesó al agente haber traicionado a su familia y creer que su suicidio resolvería los problemas. Tras el suceso, fue enviado una clínica para recibir ayuda psicológica.

One More Light forma parte y dio el nombre al séptimo álbum de la banda norteamericana Linkin Park que fue publicado el 19 de mayo de 2017.

Dos meses después, el 20 de julio, el vocalista del grupo, Chester Bennington, se suicidó en su residencia privada en la ciudad de Palos Verdes Estates (California, Estados Unidos) al ahorcarse en la puerta de su dormitorio con un cinturón.

El 18 de septiembre Linkin Park presentó el video musical para la canción dedicado a Bennington que lo muestra durante varios conciertos frente a las multitudes y fuera del escenario.

Fuente: RT Noticias