Una mujer italiana afirma que el COVID-19 no existe y obtiene 130.000 seguidores en 24 horas

La italiana Angela Chianello apareció en un programa televisivo, negando la existencia del coronavirus, y se convirtió en una estrella de Instagram.

La afirmación “no hay coviddi, no hay” la lanzó a la fama, incrementando el número de sus seguidores en 130.000 en cuestión de una jornada.

Chianello fue filmada en una playa de Mondello, en Sicilia, mientras contestaba a la pregunta del periodista sobre el uso de las mascarillas.

En las redes sociales italianas el caso provocó estupor, dado que muchos usuarios no comprenden a qué se debe la inesperada fama de la mujer.

“La señora de ‘no hay coviddi’ se convierte en un influencer en Instagram: 100.000 seguidores en menos de 24 horas. Merecemos la extinción”, escribió el usuario libellula70 en su cuenta de Twitter.

Mientras que el usuario Iperborea escribió: “Que tristeza cuando las redes sociales se convierten en un ridículo eco de la nada”.

Tras enfrentarse con críticas, amenazas e insultos, Chianello declaró que sus palabras fueron interpretadas de manera equivocada: “Dije que no hay covid, pero no quería decir que el virus no existe. Tengo una hija que proteger”.

Fuente: Excélsior