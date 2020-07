Una mujer es expulsada de un vuelo en aeropuerto de EU por negarse a usar el cubrebocas

Un video subido a TikTok muestra el momento en el que todos los pasajeros de un avión aplaudieron cuando una mujer, que se negó a usar mascarilla, fue expulsada del vuelo.

El clip fue filmado por el pasajero Jordan Slade. En las imágenes se ve a la mujer siendo expulsada de un avión de American Airlines que cubría la ruta desde Ohio a Carolina del Norte, el pasado 19 de julio.

La mujer desafió las pautas y reglas establecidas, que marcan que todos deben usar mascarilla durante el vuelo. Alegó que no podría usarla como resultado de una condición médica.

La mujer, que parece enojada por toda la situación, agarran sus artículos y sale del vuelo mientras otros a bordo del avión aplauden. Un pasajero incluso le gritó que se marchara rápido, que tenían conexiones que no podían perder.

Ole Karen refused to wear a mask on an @AmericanAir flight so she was KICKED OFF.

And then everyone clapped 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#KarensGoneWild #karen @davenewworld_2 pic.twitter.com/EJnt0xIl78

