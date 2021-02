Una misión de la NASA observa el primer impacto de un meteoroide en la superficie de otro planeta

Científicos de la Universidad Johns Hopkins han descubierto que la misión Superficie, Ambiente Espacial, Geoquímica y Medición de Mercurio (Messenger, por sus siglas en inglés) de la NASA logró observar el primer impacto de un meteoroide en la superficie de otro planeta.

A #JHUAPL-operated mission that has been out of operation for nearly six years recently observed a large meteoroid impact on Mercury – the first ever observation of an impact on the surface of another planet. ☄️ 🛰️ https://t.co/sUcTK6nYCi @AsteroidWatch @NASASolarSystem pic.twitter.com/Qi56wExQY3

— Johns Hopkins APL (@JHUAPL) February 2, 2021