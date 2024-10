Una alpaca estornuda sobre el rey Carlos III en Australia

Una alpaca estornudó y roció al rey Carlos III del Reino Unido mientras él emprendía una caminata para saludar a la multitud que este lunes se reunió para verlo en el Memorial de Guerra Australiano, en Canberra.

King Charles gets spat on from a 'Republican' alpaca called Hefner in Canberra. 🤣 pic.twitter.com/xaRoJcx3OS

