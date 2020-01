Una adolescente de 14 años secuestrada, drogada y violada logra escapar de sus captores gracias a Snapchat

La Policía de San José (California, EE.UU.) arrestó en un motel de esa ciudad a un hombre que mantenía secuestrada a una niña de 14 años a la que había drogado y agredido sexualmente.

Las autoridades lograron dar con el paradero del delincuente con ayuda de la menor, quien avisó a sus amigos del peligro en que se encontraba a través de la aplicación de mensajería Snapchat, recoge el diario San Francisco Chronicle.

La adolescente fue raptada luego de haber conocido el pasado 14 de enero a uno de sus raptores, Albert Thomas Vásquez, en la ciudad costera de Capitola. Tras suministrarle algún tipo de droga, el sospechoso se comunicó con dos cómplices y entre todos llevaron a la niña a un vehículo donde fue abusada por Vásquez, asegura la Policía.

Los sujetos condujeron hasta llegar a un motel de San José y allí la víctima fue agredida sexualmente de nuevo. En ese lugar la joven aprovechó una oportunidad para usar Snapchat y, aunque no sabía en dónde estaba, sus amigos localizaron su ubicación gracias a la aplicación y se comunicaron con la línea de emergencia 911.

Uniformados llegaron ese mismo día al alojamiento y encontraron a la menor de edad en una de las habitaciones del segundo piso. Vásquez, de 55 años, fue arrestado y encarcelado por sospecha de secuestro para cometer violación, penetración digital forzada, actos obscenos forzados y violación originada en una intoxicación, detalló el Departamento de Policía.

Al día siguiente los otros dos involucrados fueron capturados bajo sospecha de secuestro y conspiración.

