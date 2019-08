Un video sobre las distintas etapas de la violencia doméstica se vuelve viral

La usuaria de Twitter Jenan Moussa ha compartido un impactante video sobre violencia doméstica, en el que una mujer muestra paso a paso cómo empieza a sufrir maltratos físicos por parte de su esposo y a esconder marcas de los golpes bajo el maquillaje.

En la grabación se puede apreciar que en un principio la joven sonríe mientras recibe flores y luego un anillo de compromiso. Sin embargo, tras casarse todo cambia. Pequeños moretones empiezan a aparecer en su cara, pero ella los esconde y sonríe. Por momentos, la chica está a punto de llorar, pero continúa tolerando la crueldad, mientras que los golpes son cada vez más frecuentes y fuertes.

Al final del video, la víctima se muestra llorando y su cara está llena de moretones. A esas alturas, ya no puede ocultar la situación.

La grabación se ha vuelto viral y acumuló más de 710.000 vistas y 22.000 ‘me gusta’. Varios usuarios de Twitter han agradecido a la joven por crear el video para generar conciencia sobre este grave problema.

“El abuso doméstico puede ocurrir en cualquier situación, en cualquier país, con cualquier creencia”, comentó una usuaria.

What a powerful clip to raise awareness about domestic abuse. 💔pic.twitter.com/O3gECLqMwn