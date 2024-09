Un Tesla arde estacionado en un garaje por el paso del huracán Helene en Florida

El video de un coche eléctrico Tesla que se incendia repentinamente mientras estaba aparcado en un garaje inundado en EE.UU. se ha difundido en las redes sociales. Fue publicado por las autoridades de Florida para advertir a los conductores de las posibles consecuencias tras el paso del potente huracán Helene por varios estados.

Watch as a Tesla catches fire in a flooded garage during Hurricane Helene.

Florida officials say that electric vehicles that have been flooded in saltwater can catch fire. pic.twitter.com/s7BNBoTsHE

— AccuWeather (@accuweather) September 29, 2024