Un Rolex de 1,3 millones y un traje brillante: el nuevo Mark Zuckerberg ha celebrado el cumpleaños de su esposa a lo grande

Mark Zuckerberg ha sufrido una de las mayores transformaciones vistas en un millonario. En poco menos de un año, el fundador de Facebook ha pasado de ser lo más parecido a un androide uniformado que priorizaba la productividad sobre todas las cosas, a ser el paradigma de CEO «malote» con cadena de oro al cuello, ropa de los mejores diseñadores de moda y relojes de alta gama.

Sin embargo, su última gran transformación la hemos visto en la celebración del 40 cumpleaños de su esposa, Priscilla Chan. En un momento de la noche, Mark Zuckerberg se transformó en una estrella de la música imitando la célebre actuación de Benson Boone en la ceremonia de los Grammy.

Una celebración con espectáculo

Tal y como el propio millonario compartía desde su perfil en Instagram, «Tu esposa solo cumple 40 una vez». Así que, con el permiso del propio Benson Boone, el millonario recreó la misma puesta en escena que el artista hizo en la gala de los pasados premios Grammy en su interpretación de ‘Beautiful Things’.

Mark Zuckerberg entró vestido con un elegante esmoquin, acorde con el vestuario de una fiesta en la que todos los invitados vestían de gala. En un momento dado de la celebración, el millonario se subió al escenario y flanqueado por dos asistentes, le zafaron de su elegante traje para desvelar el mismo mono ajustado de color azul brillante que Boone había utilizado en su actuación.

La recreación no quedó ahí. El millonario incluso se atrevió a subirse al piano como el artista, aunque no hizo gala de la misma agilidad, y optó por bajarse de un salto, en lugar de hacerlo con una voltereta en el aire como sucedió en la actuación original. Algo que seguro agradecieron sus sufridores accionistas.

Por suerte, Mark Zuckerberg tuvo la delicadeza de no incluir el audio original de su actuación y optó por acompañarlo con ‘Sorry I’m Here For Someone Else’ del mismo artista.

No fue la única «joyita» de Mark Zuckerberg

Las fiestas en casa de los Zuckerberg son cada vez más habituales desde que el millonario ha completado lo que ya se conoce como » «Zuckaissance» (combinación de renacimiento y Zuckerberg), en un intento por acercarse al público objetivo de sus redes sociales.

Sin embargo, el cumpleaños de su esposa, era una ocasión que bien merecía la pena celebrar con una joya que pocas veces se puede observar. En una nueva muestra del gusto por los relojes de muy alta gama que el millonario ha adquirido en los últimos meses, Mark Zuckerberg lució en su muñeca una edición muy limitada del Rolex Cosmograph Daytona referencia 6269, valorado en algo más de 1,3 millones de dólares.

El Daytona 6269 es uno de los relojes más raros y exclusivos, de los que se cree que solo existen entre ocho y diez ejemplares en todo el mundo. Uno de ellos acaba de aparecer en la muñeca de Zuckerberg. El reloj conocido como «Jota de diamantes» fue fabricado a mediados de la década de los 80 del siglo pasado, siendo uno de los primeros en llevar incrustaciones de diamantes.

En concreto, la pieza lleva 44 diamantes de talla brillante en el bisel, y 240 diamantes en la esfera. Los puntos indicadores horarios son zafiros y tanto la caja como la correa son de oro de 18 quilates. Sin duda un capricho que la tercera mayor fortuna del mundo, según Forbes, bien puede permitirse.

Sonrisas y lágrimas

La exultante felicidad de Mark Zuckerberg durante la fiesta de cumpleaños de su esposa Priscilla contrasta con el ambiente crispado que se vive en su otra casa: Meta.

La compañía continua con las directrices de optimización de su estructura de cara al desarrollo de productos basados en IA, que se está culminando con el despido del 5% de la plantilla de Meta bajo la premisa de tener un rendimiento más bajo de lo requerido.

Al mismo tiempo que recortaba más de 3.600 empleos, el CEO de Meta aprobaba el incremento del bono salarial para los cargos directivos y ejecutivos de la compañía, y recortaba un 10% las recompensas en acciones para el resto de trabajadores.