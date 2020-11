Un río gigante de mil kilómetros puede fluir por debajo de Groenlandia

Un nuevo estudio publicado en The Cryosphere señala que a una gran profundidad bajo el hielo de Groenlandia podría fluir un gran río. Este hipotético valle fluvial subglacial, si es que realmente existe, podría tener una longitud de 1.000 kilómetros y extenderse desde el interior profundo de la isla hasta el glaciar Petermann, en el noroeste.



“Los resultados son consistentes con un largo río subglacial, pero sigue habiendo una incertidumbre considerable”, apunta uno de los autores del estudio, Christopher Chambers, de la Universidad de Hokkaido, en Japón. Junto con su equipo, Chambers hizo una simulación del comportamiento de la capa de hielo de Groenlandia basándose en los datos existentes, y reveló que existe la posibilidad hipotética de que el valle no esté dividido en partes separadas, sino que fluya continuamente en un largo río.

En los años anteriores, datos de radar de los estudios aéreos de la capa de hielo de Groenlandia detectaron destellos fragmentados de lo que parece ser un sistema de valles subglaciales gigantes. Los investigadores incluso han planteado la idea de que el agua líquida podría fluir en el fondo de esos valles. No obstante, debido a lagunas en estos datos, no se sabe con exactitud si todos los valles están conectados en un río largo o no.

“No sabemos cuánta agua, si es que hay alguna, está disponible para fluir a lo largo del valle, y si realmente sale por el fiordo Petermann o se vuelve a congelar, o escapa del valle por el camino”, agregó Chambers. Pero aunque los hallazgos son hasta ahora hipotéticos, futuros estudios aéreos de la isla podrían arrojar luz sobre ellos.

Fuente: Rt