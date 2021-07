Un policía de EE.UU. arroja algo al asiento trasero de un coche detenido e internautas lo acusan de ‘plantar’ pruebas

La Red se llenó este fin de semana de muestras de indignación en relación a la difusión de un video viral que, supuestamente, muestra cómo un policía estadounidense ‘planta’ drogas en el coche de un afroamericano al que había ordenado parar por exceso de velocidad.

A suspected race soldier named Officer Matthew Gorney from #Wisconsin is allegedly caught on video appearing to plant drugs on an innocent Black male driver. pic.twitter.com/Cw73DJNjCN

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) July 24, 2021