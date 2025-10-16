Un perro muerde una batería de litio y provoca un incendio

Un perro provocó accidentalmente un incendio en una casa, después de haber mordido una batería de litio.

Los hechos tuvieron lugar este martes en la ciudad de Chapell Hill, en Carolina del Norte.

En una grabación, se observa al animal masticando la batería sobre la alfombra antes de alejarse del objeto al ver que desprendía humo.

Los dueños del perro actuaron rápidamente para contener el incendio. No se reportaron heridos ni daños considerables por el incidente.

