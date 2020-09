Un perro callejero interrumpe escenificación y ayuda a un actor que fingía estar herido

En la ciudad turca de Izmit un perro callejero interrumpió un espectáculo al aire libre para tratar de ayudar a un actor ‘en apuros’.

Durante su actuación, el actor Numan Ertugrul Uzunsoy se tiró al suelo creando la impresión de padecer un enorme dolor. El artista no se dio cuenta entonces de que un can se le acercó para tratar de ayudarle. “Me sentí muy feliz cuando sentí los besos del perro. Me conmovió mucho. Fue como un ángel que quiso ayudarme. Ha sido un momento muy emocional. No me lo esperaba”, confesó Uzunsoy.