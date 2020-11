Un periodista se cuela sonriente en una videoconferencia privada de los ministros de Defensa de la UE

Daniël Verlaan, reportero del periódico holandés RTL Nieuws, logró irrumpir este viernes en una reunión confidencial digital de los ministros de Defensa de la UE, tras adivinar la contraseña gracias a información publicada en la cuenta de Twitter de la respectiva ministra de los Países Bajos, informa Politico.

Verlaan apareció en la pantalla y, sonriente, saludó a los ministros. “¿Sabe usted que ha irrumpido en una conferencia secreta?”, le preguntó Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. “Sí, sí. Lo siento. Soy un periodista de los Países Bajos. Lamento interrumpir su conferencia”, respondió el reportero. “¿Sabe que eso es un delito?”, replicó Borrell. “Será mejor que cierre la sesión rápidamente, antes de que llegue la policía”, le aconsejó.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt

— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020