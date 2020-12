Un objeto espacial desconocido pasa rozando la Tierra y los científicos aún no saben qué es

Un objeto de origen desconocido pasó extremadamente cerca de la Tierra la noche del 1 de diciembre antes de regresar al sistema solar, pero los científicos aún siguen discutiendo su origen. Se sabe que mide entre 5 y 10 metros de diámetro y que pasó a una distancia de menos de 50.000 kilómetros de nuestro planeta. En comparación, la distancia hasta la Luna es de 384.400 kilómetros. También se espera que regrese dentro de pocos meses, en febrero o marzo del año que viene.

Esta ‘miniluna’ ha sido objeto de especulación desde que fue descubierta el 17 de septiembre por los astrónomos que operan el telescopio de inspección Pan-STARRS1 de la NASA. Al principio asumieron que era un asteroide, e incluso lo bautizaron como 2020 SO, utilizando la designación habitual para dar nombre a esos cuerpos celestes.

In this very moment, #2020SO is having its safe fly-by with our planet, at about 50000 km from us. Here it is a image we did last night: see how its brightness changes regularly, while this object (Surveyor 2 booster) spins. The object is the dotted trail you see there. pic.twitter.com/iQmt0H0q5n

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) December 1, 2020