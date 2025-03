Un módulo espacial privado hace historia al aterrizar en la Luna

El módulo de aterrizaje Blue Ghost aterrizó exitosamente este domingo cerca de Mons Latreille, una formación volcánica en la región de Mare Crisium, situada en la parte noreste del lado visible de la Luna, informó la empresa estadounidense FireFly Aerospace.

La nave espacial transportó 10 instrumentos del proyecto de Servicios de Carga Lunar Comercial de la NASA (CLPS, por sus siglas en inglés), incluido un analizador de suelo lunar y una computadora tolerante a la radiación.

We’re baaack! 🌕

Blue Ghost has landed, safely delivering 10 NASA scientific investigations and tech demos that will help us learn more about the lunar environment and support future astronauts on the Moon and Mars. pic.twitter.com/guugFdsXY3

— NASA (@NASA) March 2, 2025