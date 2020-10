Un hombre patea en la cara a una adolescente por no usar mascarilla en un autobús

La Policía del Reino Unido está buscando a un hombre que agredió violentamente a una adolescente, en un bus de la ciudad británica de West Bromwich, porque no se cubría la cara con mascarilla.

El incidente tuvo lugar el 1 de octubre. En una grabación hecha por un testigo se ve como una pareja empieza una fuerte discusión con la adolescente, de 16 años, criticándola por viajar sin tapabocas.

En un momento determinado se escucha al hombre aludir a la procedencia de la menor. “¡Todo lo que digo es que te pongas la máscara! No estoy siendo racista, pero el virus es más común en negros y asiáticos. Ponte tu maldita máscara”, dice.

Entre tanto, la mujer que lo acompaña afirma que la adolescente “lo está difundiendo [el covid-19] entre las personas” y agrega: “Si no tuvieras 16 años, te dejaría inconsciente”.

Tras varios minutos de discusión, la pareja decide bajarse del autobús. Y justo antes de salir, el hombre le da una patada en la cara a la chica. De inmediato, un testigo del incidente hace caer al atacante al suelo y luego empuja a la pareja fuera del bus.

A young 16 year old girl abused by racist bigots on a bus in Birmingham. Watch how it ends. Give this man a medal. pic.twitter.com/lsSzubuBIa

— muslim daily ❁ (@BirdsOfJannah) October 4, 2020