Un hombre compra un iPhone SE en la tienda en línea de Sears y le llega un jugo de guayaba, denuncia

Un usuario de redes sociales denunció públicamente a Sears México por la entrega de un paquete “erróneo”, pues él hizo la compra de un teléfono celular y en su lugar le llegó un jugo de frutas.

A través de su cuenta de Twitter, el hombre identificado como Salvador Gómez precisó que hace unos días compró un iPhone SE por la tienda en línea de Sears México. Sin embargo, la caja que se le entregó sólo traía un jugo de guayaba de 500 mililitros.

El joven adjuntó dos fotografías como evidencia de lo ocurrido y agregó que cuando se puso en contacto con la tienda, ésta sólo contestó con respuestas automáticas sin dar una solución.

“Amigos, mucho cuidado con las compras por Internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en @searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!) la única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación”, escribió el usuario.

Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en @searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!) la única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación.@Profeco ayuda pic.twitter.com/gWPQ1Nu25N — Salvador Gómez (@chapatoi) September 7, 2020

Gómez pidió la ayuda de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), etiquetó en sus publicaciones a los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, pero hasta el momento ninguno le ha dado respuesta para solucionar el problema.

La cuenta oficial de Sears contestó sobre la misma publicación a Salvador pidiéndole que enviara un “mensaje directo” para darle seguimiento a sus dudas o aclaraciones. Horas después volvió a contestar en el mismo tuit y señaló que aún no contaban con los datos de Salvador para dar seguimiento al caso. Ambas respuestas fueron mensajes automáticos.

“Hola, mándanos un Mensaje Directo y daremos seguimiento a cualquier duda o situación que tengas. Te responderemos lo más pronto posible”, tuiteó la empresa.

“Seguimos sin recibir tus datos, Salvador. Por favor escríbenos vía MD, daremos seguimiento a tu caso”, reiteró.

A raíz del reclamo del joven, cientos de usuarios de la red social compartieron que sus experiencias de compra en la tienda online de Sears han sido desagradables.

Momentos después se convirtió en tendencia Sears México, Profeco y iPhone SE, pues decenas de personas comentaron que también les entregaron jugos, jabones y hasta piedras en sus pedidos.

“A mí me llegó uno de guanabana y tiene más de 15 días que hice la devolución del producto y aún no me reembolsan mi dinero”, escribió otra usuaria.

Fuente: Sin Embargo