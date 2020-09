Un estudiante con covid-19 se rehúsa al aislamiento y organiza una fiesta en su casa con decenas de personas e infectados

Un estudiante de la Universidad de Miami en Oxford (Ohio, EE.UU.) infectado con coronavirus y que debía estar cumpliendo con un periodo de cuarentena organizó una fiesta con 20 personas en su casa, informó CBS News.

El hecho se descubrió cuando el pasado 5 de septiembre un oficial del Departamento de Policía se percató de unos jóvenes sentados en el porche de una vivienda, sin tapabocas y escuchando música. Al comprobar que había más de 10 personas —algo prohibido en ese territorio por el virus— habló con uno de los residentes, quien, a pesar de todo, sostuvo que se estaban siguiendo las pautas de prevención.

This has to be one of the dumbest things I’ve ever seen. COVID-19 positive Miami University (of Ohio) students decided to throw a house party instead of quarantining. ☹️ pic.twitter.com/O3lVVpW6ux

