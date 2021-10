Un despertador basado en ‘El juego del calamar’ arrasa en Internet… pero no está en venta

Un video en el que aparece el diseño de un despertador basado en la popular serie de Netflix ‘El juego del calamar’ está arrasando en las redes sociales, pero el dispositivo no se encuentra a la venta, explicaron sus creadores en Instagram.

En la grabación se observa cómo el reloj digital, sostenido por una muñeca mecánica en una mesilla de noche, marca las 8:00. En ese momento, de su boca sale un cañón, gira la cabeza y dispara un pequeño proyectil a la cabeza de una persona que duerme en la cama contigua.

La melodía que reproduce antes de que suene la alarma es la canción del juego ‘Luz roja, luz verde’, mientras que la muñeca es una réplica del robot gigante con forma de niña que aparece en la primera prueba y que se ha convertido en la imagen de la serie.

“Con este reloj de ‘El juego del calamar’ no me quedo dormido jamás”, reza la publicación de uno de sus creadores. “Diseño conceptual, no en venta”, aclara en mayúsculas. “El producto no existe, es un diseño 3D modificado de @gaspar.3d incorporado de manera digital a un video grabado por nosotros”, añade.

La serie de televisión surcoreana ya se ha convertido en el estreno más visto de la historia de Netflix, con 111 millones de visualizaciones desde su salida el pasado 17 de septiembre, superando así a ‘Los Bridgerton’, que alcanzó 82 millones en los primeros 28 días después de su lanzamiento.

A raíz de este éxito, en Corea del Sur se dispararon las ventas de las galletas dalgona, un dulce tradicional del país asiático, después de que millones de personas lo vieran en uno de los retos de la serie.