Un derrame de café en la cabina del piloto obliga a un avión a dar media vuelta en pleno vuelo sobre el Atlántico

Una taza de café que se derramó en la cabina del piloto, durante un vuelo entre Fráncfort (Alemania) y Cancún (México), obligó a la nave a regresarse para efectuar un aterrizaje de emergencia en Shannon (Irlanda), comunicó la Subdivisión de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Reino Unido (AAIB, por sus siglas en inglés).

Aunque ocurrido en febrero de este año, el incidente solo fue divulgado recientemente por esa agencia. Según se detalla en un reporte, la bebida cayó sobre el panel de control de un Airbus A330-243 mientras se encontraba, con 326 pasajeros a bordo, a poco menos de la mitad del trayecto, volando al norte del océano Atlántico.

Como consecuencia del derrame, falló el sistema de megafonía del avión. Aproximadamente 40 minutos después los controles se calentaron significativamente y la cabina se llenó de humo, con fuerte olor a componentes eléctricos quemados, por lo que los pilotos se pusieron mascarillas y decidieron hacer un aterrizaje de emergencia.

La AAIB señala que la tripulación de vuelo se había quejado antes de problemas con los portavasos y el tamaño de las tazas.

El incidente no tuvo mayores consecuencias: no hubo heridos y ni tan siquiera daños adicionales. Según informa The Guardian, la compañía aérea involucrada, Condor Airlines, modificó sus procedimientos para asegurarse de que en todos sus vuelos se provean tapas para las tazas.

Fuente: RT Noticias