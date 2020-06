Un astronauta de la NASA afirma que los terraplanistas deberían volver a la escuela primaria

Mike Massimino, astronauta de la NASA, ha afirmado que las personas que defienden la teoría de que la Tierra es plana, deberían “regresar a la escuela primaria”. Asimismo, Massimino, que no solo ha estado en el espacio 3 veces, sino que también ha completado 2 caminatas espaciales por más de 14 horas en total, ha explicado que intenta no cruzarse con terraplanistas, ya que no tiene “nada que decirles”.

“Realmente no tengo nada que decir [a los terraplanistas]. No los entiendo”, dijo el astronauta en declaraciones a LADbible, publicadas este viernes. “Creo que deberían llamar a sus maestros de la escuela primaria y preguntarles qué pasó. Porque deben haberse perdido algo. Así que realmente no entiendo todo esto”.

“Hablo con muchos estudiantes de secundaria que dicen eso. Afortunadamente, cuando hablo con ellos, generalmente los profesores también están ahí”, comentó.

“Y pido un maestro de Ciencias para hablar con ellos, ya que eso es un problema con su educación y comprensión. Lo es, no lo entiendo”, concluyó Massimino.