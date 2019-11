Un asteroide pasa entre la Tierra y los satélites de comunicaciones y nadie lo nota hasta minutos antes

Un asteroide pasó muy cerca de la Tierra y fue detectado solo en la mañana de este 31 de octubre, menos de una hora antes de que ese bólido ‘llegara’ a nuestro planeta.

El objeto espacial, que ha sido denominado como C0PPEV1, fue captado inicialmente por el observatorio estadounidense Catalina Sky Survey y luego por varios otros observatorios del país norteamericano. El asteroide se acercó a solo 6.200 kilómetros de la superficie terrestre, pasando por encima del sur de África a una velocidad de aproximada de 43.452 kilómetros por hora.

In about 45 minutes from now (now = 10/31/19 7:00 am PDT), newly-discovered #asteroid C0PPEV1 will pass only 6200 km above Earth's surface. 45 minutes ago it was passing through Earth's shadow.

This is much closer than our geostationary satellites. https://t.co/q4qKuaUHjb pic.twitter.com/jsG2kaBY4O

— Tony Dunn (@tony873004) October 31, 2019