Un asteroide ficticio se dirige hacia la Tierra para un simulacro de impacto que pone a prueba nuestros sistemas de respuesta

El escenario de un desastre de tanta magnitud como el hipotético impacto de un asteroide de gran tamaño contra la Tierra puede ser difícil de predecir, pero justamente por eso es necesario tener un plan en caso de que se presente tal reto. Es esa la razón por la que instituciones de varios países están participando esta semana en un simulacro para enfrentar la amenaza de un objeto ficticio que se aproxima al planeta.

Durante la Conferencia de Defensa Planetaria, que se celebra en Viena (Austria), se pretende averiguar si las tecnologías, sistemas e instituciones actuales podrían hacer frente a la crisis de un asteroide real que amenazara la vida planetaria. En ese ejercicio de simulación participan agencias tales como la NASA y la ESA.

It's day 3 of the #PlanetaryDefense Conference, and there are new – not-so-positive – developments playing out in the #FictionalImpact scenario!#2021PDC☄️ pic.twitter.com/upnJ0M9cZ9

— ESA Operations (@esaoperations) April 28, 2021