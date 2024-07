Un anciano estuvo “desaparecido” tras perder su vuelo por CrowdStrike. Estaba cruzando EEUU en autobús para volver a casa

Cuando Patrick Bailey llegó al Aeropuerto Internacional de Orlando, en Florida, el pasado 21 de julio no se imaginaba que una actualización de software acabaría desatando un caos en numerosas aerolíneas alrededor del mundo. Este hombre de 83 años estaba listo para subir a un avión y llegar Sacramento, en California, en un viaje de no más de 10 horas. CrowdStrike, sin embargo, cambió sus planes.

Bailey había ido a visitar a su hermana, pero en lugar de pasar la noche en casa de ella decidió hospedarse en un hotel para emprender su regreso en autobús. Se trataba de un recorrido completamente diferente al planeado originalmente. En otras palabras, sería una especie de travesía de varios días en la que recorrería Estados Unidos de un extremo a otro en coches de Greyhound para llegar a su hogar.

Un vuelo cancelado, un móvil olvidado y un anciano “desaparecido”

A la mañana siguiente, el octogenario cogió el primer bus rumbo a Sacramento, pero olvidó su teléfono móvil en el hotel. En paralelo, la familia no sabía que Bailey había decidido regresar por vía terrestre. Al no tener novedades del hombre, la Policía de Orlando emitió un aviso de “desaparecido”. Las autoridades constataron que él no había tomado un vuelo de regreso, por lo que no se sabía que había sucedido.

«Los problemas realmente comenzaron porque olvidó su teléfono celular en el hotel y realmente no tenemos otras formas de comunicarnos con él o averiguar dónde está», dijo el hijo de Bailey al medio local WESH. El joven dijo que pensaba que su padre podría estar regresando en un coche de alquiler, aunque descartó esta opción por varios motivos, entre ellos una lesión que había sufrido recientemente en la espalda.

El misterio acabó días más tarde cuando Bailey apareció en su casa en Sacramento sin comunicarse previamente. Al llegar contó que había regresado a través del servicio de autobuses Greyhound. Más tarde, la Policía de Orlando actualizó el estado de búsqueda del octogenario contando que finalmente había aparecido. “No se dio cuenta de que dejó su teléfono en su hotel”, indicaron las autoridades.

Vivimos en un mundo cada vez más interconectado donde el fallo de algunas plataformas puede ocasionar problemas en cadena, muchas veces con consecuencias inesperadas. La actualización de CrowdStrike no solo afectó a aerolíneas, sino también cadenas de televisión, hospitales, ferrocarriles y servicios bancarios. En este último caso descubrimos, además, que fue un desafío para el fin del dinero en efectivo.